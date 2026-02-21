Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 21 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tartarugas gigantes regressam às Galápagos após quase 200 anos

21 fev, 2026 - 22:50 • Redação

Tartarugas gigantes voltaram a circular na ilha de Floreana após mais de 180 anos de ausência.

A+ / A-

Um grupo de 158 tartarugas gigantes juvenis foi libertado esta semana na ilha de Floreana, no arquipélago das Galápagos, assinalando um marco considerado histórico por conservacionistas, conta a "BBC".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A reintrodução resulta de um programa de retrocruzamento iniciado em 2017, após cientistas terem identificado exemplares com ascendência da tartaruga gigante de Floreana na ilha vizinha de Isabela. A descoberta abriu caminho à recuperação genética da espécie original.

Espécie nativa de Floreana foi levada à extinção na década de 1840. Milhares de exemplares foram capturados por marinheiros, que os utilizavam como fonte de alimento durante longas viagens marítimas.

“A restauração de Floreana atingiu um marco extremamente significativo, com a libertação de 158 tartarugas gigantes criadas em cativeiro esta semana”, afirmou o Galápagos Conservation Trust (GCT) em comunicado divulgado na sexta-feira.

“Este momento, aguardado há muito tempo, dá esperança não apenas ao futuro de Floreana, mas também à recuperação de ilhas em todo o mundo”, acrescentou a mesma organização.

Projeto tornou-se viável depois de, em 2008, investigadores terem identificado tartarugas com ascendência de Floreana no vulcão Wolf, na ilha de Isabela. A partir dessa descoberta, foram selecionados 23 exemplares híbridos com maior proximidade genética à subespécie extinta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 21 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)