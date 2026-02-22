"Batalha Atrás de Batalha" venceu BAFTA de Melhor Filme e Melhor Realizador

O filme norte-americano "Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, venceu as categorias de Melhor Filme e Melhor Realizador dos prémios britânicos de cinema BAFTA, que distinguiram também, entre outros, "Pecadores" e "Hamnet".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Batalha Atrás de Batalha" era um dos filmes mais nomeados, com indicações em 13 categorias dos BAFTA 2026, cujos vencedores foram anunciados hoje, numa cerimónia em Londres.

Grande vencedor dos Globos de Ouro em janeiro e favorito na corrida aos Óscares, o filme de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, competia pelo BAFTA de Melhor Filme juntamente com "Hamnet", "Marty Supreme", "Valor Sentimental", que venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e "Pecadores".

Além de Melhor Filme e Melhor Realizador, "Batalha Atrás de Batalha" venceu também nas categorias de Melhor Ator Secundário, atribuído a Sean Penn, Melhor Argumento Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Edição.

Também indicado em 13 categorias estava "Pecadores", de Ryan Coogler, que venceu os BAFTA de Melhor Atriz Secundária, atribuída a Wunmi Mosaku, Melhor Argumento Original e Melhor Banda Sonora.

"Hamnet", que contava com 11 nomeações, foi distinguido nas categorias de Melhor Atriz, atribuída a Jessie Buckley, e Melhor Filme Britânico.

O BAFTA de Melhor Ator foi atribuído ao britânico Robert Aramayo pelo desempenho em "I Swear", sobre um jovem com Síndrome de Tourette.

O mesmo papel valeu a Robert Aramayo o prémio Estrela em Ascensão, categoria cujo vencedor é escolhido pelo público.

"I Swear" foi também distinguido com o BAFTA de Melhor Elenco.

O BAFTA de Melhor Filme de Animação foi atribuído a "Zootrópolis 2".

O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, concorria ao BAFTA de Melhor Argumento Original e ao de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

O cinema brasileiro esteve também presente nos BAFTA com Adolpho Veloso, responsável pela direção de fotografia do filme "Train Dreams", de Clint Bentley, e com "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, nomeado na categoria de Documentário.

Destaque ainda para a nomeação, na categoria de Melhor Som, do lusodescendente Nelson Ferreira, pelo trabalho no filme "Frankenstein", de Guillermo del Toro.

Os BAFTA são uma iniciativa da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão.