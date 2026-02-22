Gisèle Pelicot revela que pretende visitar ex-marido na cadeia

Gisèle Pelicot planeia visitar o seu ex-marido, Dominique, na prisão, provavelmente ainda este ano, para falar com ele pessoalmente pela última vez.

“Preciso de respostas”, explica Gisèle em entrevista ao diário britânico The Guardian.

“Porque é que nos traiu assim? Porque é que nos fez tanto mal? Porquê? Não tenho respostas. Tentei compreender. Pensei se isso estava ligado às violações que ele pode ter sofrido quando era jovem, se ele era uma bomba-relógio de alguma forma, porque nunca procurou ajuda psiquiátrica. Mas, mesmo assim, ele escolheu as profundezas da alma humana. Ele fez essa escolha.”

Durante quase uma década, Dominique Pelicot, com quem esteve casada durante 50 anos, triturava comprimidos para dormir e ansiolíticos no seu puré de batata, café ou gelado. Numa sala de chat online chamada “Sem o seu conhecimento”, convidou dezenas de homens para a violarem na sua própria cama. “Procuro um cúmplice pervertido para abusar da minha mulher que está sedada”, era uma das suas mensagens.

O julgamento, que Gisèle insistiu que fosse público, chocou o mundo, aumentou a consciencialização sobre o abuso facilitado por drogas - denominado “submissão química” em França - e gerou uma onda de reconhecimento à escala global.

Nesta altura, Gisèle, antiga gestora de logística da companhia elétrica estatal, mãe de três filhos e avó de sete netos, inicia uma digressão internacional de lançamento do seu livro de memórias, “Um Hino à Vida”.

Gisèle define-o como “um livro sobre esperança”. Foi um exercício de “introspeção” examinar a sua infância difícil e repleta de sofrimento e o seu “amor à primeira vista” por Dominique (a quem agora se refere apenas como Mr. Pelicot).

É uma análise da “alegria de viver” que, segundo ela, herdou das mulheres da sua família que superaram tragédias, o que lhe deu a determinação para enfrentar o julgamento.

A obra discute a submissão química, o abuso oculto no seu casamento aparentemente perfeito e as razões porque decidiu tornar tudo público. Gisèle diz que não se arrepende de ter insistido que o julgamento do marido e de outros 50 homens fosse público, quando normalmente, em França, um julgamento por violação decorre à porta fechada. Hoje, sente que foi a "missão" da sua vida expor não só os crimes, mas também o tratamento dado pelo sistema judicial às vítimas de violação.

Gisèlie Pelicot tem hoje um novo companheiro, Jean-Loup, um comissário de bordo reformado da Air France.

“Nenhum de nós alguma vez pensou que nos iríamos voltar a apaixonar, porque Jean-Loup viveu 30 anos com a sua mulher, que infelizmente faleceu devido a uma doença neurológica”, diz ela.

“Ele cuidou dela até ao fim. É uma pessoa maravilhosa. Conhecemo-nos e apaixonámo-nos. Não podíamos ter previsto isto. E hoje somos muito felizes. Mudou as nossas vidas. Por isso, vejam, a esperança é permitida. Mesmo para as mulheres que não são necessariamente vítimas de violência, mas que se podem encontrar viúvas, sozinhas ou divorciadas. Pode-se amar outra vez, pode-se ter várias vidas numa só. Este é o meu caso e acho que é o caso de muitas mulheres também.”