Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 22 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nobel da Química cria máquina que extrai água do ar em zonas áridas

22 fev, 2026 - 19:38 • Redação

Máquina desenvolvida por Omar Yaghi permite extrair água do ar em ambientes áridos. Unidades podem produzir até mil litros diários sem depender de eletricidade centralizada. Tecnologia é apontada como solução para ilhas afetadas por furacões e secas.

A+ / A-

Omar Yaghi, distinguido com o Nobel da Química em 2025, desenvolveu uma máquina que permite criar materiais concebidos à escala molecular para captar humidade atmosférica e convertê-la em água potável, mesmo em ambientes áridos e desérticos. A notícia é avançada pelo “Guardian” este domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A máquina é produzida pela empresa Atoco, fundada pelo cientista, e apresenta dimensões semelhantes às de um contentor marítimo.

As unidades são alimentadas exclusivamente por energia térmica ambiente de muito baixa intensidade, podendo ser instaladas em comunidades locais e operar mesmo quando o fornecimento centralizado de eletricidade e água é interrompido por secas ou tempestades.

Segundo Yaghi, a invenção poderá representar uma solução para regiões vulneráveis, nomeadamente nas Caraíbas, onde fenómenos extremos têm deixado milhares de pessoas sem abastecimento.

A tecnologia é apontada como alternativa sustentável a métodos como a dessalinização, que pode afetar ecossistemas quando salmouras concentradas são devolvidas ao mar.

“Furacões como Melissa ou Beryl desencadearam inundações severas, destruindo casas e culturas e afetando milhares de vidas nas Caraíbas. Esta devastação é um lembrete claro da necessidade urgente de reforçar a resiliência do abastecimento de água em áreas vulneráveis, particularmente pequenas nações insulares suscetíveis a eventos meteorológicos extremos”, afirmou Omar Yaghi.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 22 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)