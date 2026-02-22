Nobel da Química cria máquina que extrai água do ar em zonas áridas

Omar Yaghi, distinguido com o Nobel da Química em 2025, desenvolveu uma máquina que permite criar materiais concebidos à escala molecular para captar humidade atmosférica e convertê-la em água potável, mesmo em ambientes áridos e desérticos. A notícia é avançada pelo “Guardian” este domingo.

A máquina é produzida pela empresa Atoco, fundada pelo cientista, e apresenta dimensões semelhantes às de um contentor marítimo.

As unidades são alimentadas exclusivamente por energia térmica ambiente de muito baixa intensidade, podendo ser instaladas em comunidades locais e operar mesmo quando o fornecimento centralizado de eletricidade e água é interrompido por secas ou tempestades.

Segundo Yaghi, a invenção poderá representar uma solução para regiões vulneráveis, nomeadamente nas Caraíbas, onde fenómenos extremos têm deixado milhares de pessoas sem abastecimento.

A tecnologia é apontada como alternativa sustentável a métodos como a dessalinização, que pode afetar ecossistemas quando salmouras concentradas são devolvidas ao mar.

“Furacões como Melissa ou Beryl desencadearam inundações severas, destruindo casas e culturas e afetando milhares de vidas nas Caraíbas. Esta devastação é um lembrete claro da necessidade urgente de reforçar a resiliência do abastecimento de água em áreas vulneráveis, particularmente pequenas nações insulares suscetíveis a eventos meteorológicos extremos”, afirmou Omar Yaghi.