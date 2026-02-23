Caetano Veloso reforça cartaz do Coala Festival, Maria Bethânia cancela

O músico brasileiro Caetano Veloso vai voltar a Portugal para um concerto no Coala Festival, em Cascais, anunciou esta segunda-feira a organização, que revelou o cancelamento da presença da artista Maria Bethânia.

"Com mais de cinco décadas de carreira, Caetano é um dos principais nomes da Tropicália e autor de um repertório que atravessa gerações, reunindo clássicos que marcaram a cultura brasileira e conquistaram reconhecimento internacional", lembrou, em comunicado, a organização do evento que tem lugar em 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo.

No mês passado, o Coala Festival Portugal havia anunciado a presença de Maria Bethânia - irmã de Caetano Veloso - no evento, mas, numa publicação nas redes sociais, a organização refere que "a artista não mais se apresentará na edição deste ano do festival".

O cartaz do festival conta ainda com o português Slow J, os brasileiros João Gomes e Lulu Santos e o angolano Bonga.

Criado em 2014, no Brasil, o Coala Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal em 2024 e em duas edições acolheu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D"Água.