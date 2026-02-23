Investigadores descobrem fóssil de novo cone de conífera com 133 milhões de anos

Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) descobriram o fóssil de um novo cone de conífera, com cerca de 133 milhões de anos, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

"Trata-se de um cone [órgão reprodutor das plantas gimnospermas] masculino muito bem preservado", que remete ao período geológico Cretácico Inferior, revelou esta segunda-feira a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

A nova espécie de conífera foi encontrada na flora de Vale Cortiço, na região de Torres Vedras, e enquadra-se no género Classostrobus (porque produzia pólenes do género Classopollis).

O achado "foi descrito como Classostrobus amealensis, derivando o restritivo específico do nome da pequena localidade de Ameal, onde [mais especificamente] foi encontrado", acrescentou.

As floras do Cretácico português são ricas em coníferas de uma família atualmente extinta (Cheirolepidiaceae), que são "de grande importância para a compreensão das condições paleoclimáticas e dos ecossistemas em que viveram", explicou o investigador do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra (CITEUC) e professor da Universidade Fernando Pessoa (Porto), Mário Miguel Mendes.

Os fósseis de géneros do grupo frenelopsídeos (pertencente àquela família) demonstram que "estas plantas tinham uma notável capacidade de adaptação, habitando uma ampla gama de "habitats", desde ambientes semiáridos a áridos e, em certos casos, regiões interiores com condições mais amenas". .

"A presença destes frenelopsídeos, mas, sobretudo, dos seus pólenes característicos atribuíveis ao género Classopollis, é um indicador chave de climas quentes, semiáridos ou áridos", revelou o especialista.