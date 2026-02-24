Cavalos assobiam ao mesmo tempo que relincham, diz estudo

O relincho de um cavalo é composto por duas frequências muito diferentes que pode emitir combinando simultaneamente um assobio através da laringe com a vibração das cordas vocais, de forma semelhante ao que os humanos fazem quando cantam.

Estas duas frequências são importantes para os cavalos, pois transmitem mensagens diferentes sobre as suas emoções, existindo agora provas convincentes de que são produzidas por mecanismos distintos, de acordo com a investigadora Elodie Briefer, da Universidade de Copenhaga.

Embora os cavalos domesticados convivam com os humanos há mais de quatro mil anos, a comunicação vocal destes equídeos ainda é pouco compreendida, e uma equipa decidiu investigar o assunto mais a fundo.

A investigação, publicada na revista Current Biology, descobriu que o relincho representa um fenómeno vocal invulgar conhecido como bifonação, no qual uma vocalização tem dois componentes de frequência independentes: um grave e um agudo.

Os mamíferos maiores produzem geralmente sons mais graves, pois o tamanho da laringe costuma aumentar proporcionalmente ao tamanho do corpo. No entanto, existem exceções, e o relincho do cavalo é uma delas.

O estudo centrou-se na mecânica do relincho do cavalo, uma vez que os equídeos, como os burros e as zebras, parecem não possuir a componente aguda, sugerindo que os cavalos têm adaptações vocais únicas.