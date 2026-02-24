Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
Jogos Santa Casa

Euromilhões desta terça-feira: saiba se ganhou o jackpot

24 fev, 2026 - 20:15 • Redação

Em jogo no primeiro prémio estão 142 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 10 - 27 - 40 - 43- 47 e pelas estrelas 6 e 10.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 142 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

