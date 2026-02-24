Igualdade de género nos media portugueses revela "sinais de regressão"

A igualdade de género nos media portugueses não só se mantém "um objetivo distante", como revela "sinais de regressão", com as mulheres a continuarem a ser menos ouvidas nas notícias, segundo um estudo internacional. Este retrato, relativo a 2025, ocorre após uma década de "evolução positiva" e revela "um recuo significativo face aos 34% registados em 2020", data da anterior edição do GMMP. Levado a cabo pela organização não-governamental World Association for Christian Communication, o GMMP, que se realiza de cinco em cinco anos desde 1995 (2005 em Portugal), é o maior e mais antigo estudo sobre disparidades de género nos conteúdos noticiosos. Além do recuo global de Portugal para "níveis equiparados a 2015", Rita Basílio Simões, professora universitária e coordenadora nacional do GMMP, destaca as mudanças "para pior" no digital, que em 2020 revelava uma "quase paridade" na produção informativa. "Agora vemos justamente o contrário, vemos o digital, que foi sempre sendo entendido com esperança, (...) como uma forma de poder ajudar a superar uma série de desigualdades e, na verdade, fica bem saliente nesta edição que não é assim", lamenta, em entrevista à Lusa, a coordenadora da Secção de Comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

A par da menor presença nas notícias, as mulheres são no mínimo três vezes menos ouvidas enquanto fontes de informação e, quando o são, são-no por associação à política ou visibilidade enquanto figuras públicas, sendo "residual" a convocatória na qualidade de especialistas. "As mulheres permanecem subrepresentadas enquanto produtoras de sentido, provedoras de interpretação e vozes de autoridade", assinala o relatório, elencando que "a proporção de fontes femininas varia significativamente consoante o meio, oscilando entre 18% na rádio, 21% na imprensa, 24% nos "sites" de notícias e 30% na televisão". A coordenação nacional do GMMP destaca o contraste entre a feminização da produção informativa e "a persistência de assimetrias" no tratamento noticioso dado a homens e mulheres. Rita Basílio Simões lembra que há muito a investigação académica vem constatando que não basta haver mais mulheres para produzir uma mudança de paradigma no que diz respeito à igualdade de género. Mesmo com quase 42% de jornalistas mulheres, "a verdade é que não há uma mudança estrutural no tipo de conteúdos que são produzidos, portanto, continuamos a verificar os mesmos desequilíbrios na eleição de fontes, na presença de mulheres e no próprio tratamento que é dado à realidade social", constata. Exemplo disso é, desde logo, a cobertura residual de tópicos ligados a violência de género (2%). Neste cenário, sai reforçada "a necessidade de transformações estruturais nas práticas jornalísticas e nas condições de produção da informação", conclui o relatório. Nos temas, há uma diminuição de mulheres no noticiário político e económico, "naturalizando a ideia de que as "hard news" se constroem predominantemente a partir da presença e da voz masculinas", constata-se.