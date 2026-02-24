Ouvir
Morreu o ator Robert Carradine. Tinha 71 anos

24 fev, 2026 - 21:38 • Catarina Magalhães

"Queremos reconhecer a sua luta corajosa ao longo de quase duas décadas contra perturbação bipolar", afirmou a irmã do falecido ator Robert Carradine diagnosticado com essa doença mental.

A+ / A-

O ator norte-americano Robert Carradine morreu na segunda-feira aos 71 anos, avançou esta terça-feira a revista norte-americana "Deadline".

Conhecido pelos seus papéis em "The Long Riders", "Reveng of the Nerds" e "Lizzie McGuire", Robert lutava contra uma perturbação bipolar.

A causa da morte foi suicídio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Estamos devastados com a perda desta alma tão bela e queremos reconhecer a sua luta corajosa ao longo de quase duas décadas contra perturbação bipolar", afirmou a irmã Keith Carradine em entrevista à revista. "Não há vergonha nenhuma disso."

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Filho do falecido ator John Carradine conhecido em filmes de terror nos tempos em o horror se sentia a preto e branco, a família de atores agradeceu as mensagens e espera que a história do ator ajude a combater "o estigma associado à doença mental".

