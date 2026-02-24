Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo

Abandonado pela mãe logo após o nascimento — alegadamente devido ao cansaço extremo e ao calor — Punch foi cuidado pelos tratadores do zoológico, que o alimentaram artificialmente e procuraram soluções para suprir a ausência do contacto materno. Entre toalhas, tecidos e bonecos, foi o próprio filhote que escolheu um peluche em forma de orangotango , que rapidamente se tornou o seu refúgio emocional.

A história comoveu a Internet e continua a ter novos capítulos felizes. Punch , um macaco de seis meses do Ichikawa City Zoo , no Japão, que ficou conhecido por se agarrar a um peluche para se sentir seguro, começou finalmente a ser aceite por um novo grupo de primatas .

Durante semanas, Punch enfrentou rejeição e isolamento, chegando a ser afastado por outros macacos quando foi reintroduzido no recinto. Agora, um vídeo divulgado pelo zoológico mostra um momento decisivo: a primata Onsing abraça o pequeno, num gesto interpretado pelos tratadores como um sinal claro de aceitação.

Além disso, Punch começou a participar na mutual grooming, a higiene recíproca típica dos primatas. Mais do que limpeza, este comportamento é essencial para a coesão social, permitindo criar laços, estabelecer confiança e aprender as regras do grupo.

Nascido a 26 de julho de 2025, com apenas 500 gramas, Punch passou os primeiros meses de vida sob vigilância constante, dormindo agarrado ao peluche sempre que procurava conforto. Desde janeiro, quando foi novamente aproximado do grupo, tem mostrado progressos constantes.

Hoje, brinca com outros filhotes, explora o espaço e, por vezes, até se esquece do seu companheiro de pano. A sua história tornou-se viral depois de um visitante ter partilhado imagens do pequeno macaco agarrado ao peluche — um símbolo inesperado de ternura, resiliência e da complexidade das relações no mundo animal.

Os responsáveis pelo zoológico garantem que continuarão a acompanhar de perto o desenvolvimento de Punch, com a expectativa de que consiga desenvolver plenamente as competências sociais necessárias, mesmo vivendo em cativeiro.