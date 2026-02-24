Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo

24 fev, 2026 - 07:13 • Olímpia Mairos

Após ter sido abandonado pela mãe, o pequeno macaco começou a dar os primeiros sinais de integração: foi abraçado por uma fêmea adulta e já participa nos rituais sociais do grupo.

A+ / A-
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais
Punch: o macaco que abraçava um peluche foi acolhido por um novo grupo. Foto: Redes Sociais

A história comoveu a Internet e continua a ter novos capítulos felizes. Punch, um macaco de seis meses do Ichikawa City Zoo, no Japão, que ficou conhecido por se agarrar a um peluche para se sentir seguro, começou finalmente a ser aceite por um novo grupo de primatas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Abandonado pela mãe logo após o nascimento — alegadamente devido ao cansaço extremo e ao calor — Punch foi cuidado pelos tratadores do zoológico, que o alimentaram artificialmente e procuraram soluções para suprir a ausência do contacto materno. Entre toalhas, tecidos e bonecos, foi o próprio filhote que escolheu um peluche em forma de orangotango, que rapidamente se tornou o seu refúgio emocional.

Durante semanas, Punch enfrentou rejeição e isolamento, chegando a ser afastado por outros macacos quando foi reintroduzido no recinto. Agora, um vídeo divulgado pelo zoológico mostra um momento decisivo: a primata Onsing abraça o pequeno, num gesto interpretado pelos tratadores como um sinal claro de aceitação.

Além disso, Punch começou a participar na mutual grooming, a higiene recíproca típica dos primatas. Mais do que limpeza, este comportamento é essencial para a coesão social, permitindo criar laços, estabelecer confiança e aprender as regras do grupo.

Nascido a 26 de julho de 2025, com apenas 500 gramas, Punch passou os primeiros meses de vida sob vigilância constante, dormindo agarrado ao peluche sempre que procurava conforto. Desde janeiro, quando foi novamente aproximado do grupo, tem mostrado progressos constantes.

Hoje, brinca com outros filhotes, explora o espaço e, por vezes, até se esquece do seu companheiro de pano. A sua história tornou-se viral depois de um visitante ter partilhado imagens do pequeno macaco agarrado ao peluche — um símbolo inesperado de ternura, resiliência e da complexidade das relações no mundo animal.

Os responsáveis pelo zoológico garantem que continuarão a acompanhar de perto o desenvolvimento de Punch, com a expectativa de que consiga desenvolver plenamente as competências sociais necessárias, mesmo vivendo em cativeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 24 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?