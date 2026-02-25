Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Livro de Gisèle Pelicot já vendeu mais de 63 mil exemplares

25 fev, 2026 - 10:39 • Redação

Em “Um Hino à Vida”, Peloicot fala sobre a vida antes e depois do processo judicial contra o marido e que fez questão de tornar público.

A+ / A-

O livro Et la joie de vivre (“Um Hino à Vida”, na versão portuguesa), de Gisèle Pelicot, vendeu cerca de 63 mil unidades na primeira semana após o lançamento.

Na obra, Gisèle relembra o julgamento das “violações de Mazan”, após o marido ter sido condenado a vinte anos de prisão por a ter violado, drogado e entregue a 53 homens, durante quase uma década.

A autora aborda também aspetos da sua vida pessoal, antes e depois do processo judicial, e revela que mantém hoje uma relação com outro homem, viúvo.

Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", publicada no fim-de-semana, Giséle Pelicot revela que pretende visitar por uma última vez Dominique, o seu ex-marido, na prisão, argumentando que precisa de respostas.

Gisèle Pelicot revela que pretende visitar ex-marido na cadeia

Gisèle Pelicot revela que pretende visitar ex-marido na cadeia

Gisèle Pelicot vai fazer uma digressão internacion(...)

O livro conta ainda com temas como o abuso dentro de um casamento que parecia ser perfeito, momentos em que foi drogada sem consentimento e os motivos pelos quais decidiu expor toda a situação.

“Um Hino à Vida” é, atualmente, o livro mais vendido em França.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)