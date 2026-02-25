Livro de Gisèle Pelicot já vendeu mais de 63 mil exemplares

25 fev, 2026 - 10:39 • Redação
O livro Et la joie de vivre (“Um Hino à Vida”, na versão portuguesa), de Gisèle Pelicot, vendeu cerca de 63 mil unidades na primeira semana após o lançamento.
Na obra, Gisèle relembra o julgamento das “violações de Mazan”, após o marido ter sido condenado a vinte anos de prisão por a ter violado, drogado e entregue a 53 homens, durante quase uma década.
A autora aborda também aspetos da sua vida pessoal, antes e depois do processo judicial, e revela que mantém hoje uma relação com outro homem, viúvo.
Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", publicada no fim-de-semana, Giséle Pelicot revela que pretende visitar por uma última vez Dominique, o seu ex-marido, na prisão, argumentando que precisa de respostas.
Gisèle Pelicot vai fazer uma digressão internacional
O livro conta ainda com temas como o abuso dentro de um casamento que parecia ser perfeito, momentos em que foi drogada sem consentimento e os motivos pelos quais decidiu expor toda a situação.
“Um Hino à Vida” é, atualmente, o livro mais vendido em França.