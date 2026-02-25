Ouvir
Não vale a pena espreitar: Samsung Galaxy S26 traz um ecrã privado, mais IA e outras novidades

25 fev, 2026 - 22:43 • Catarina Magalhães

Utilizador pode escolher que aplicações e alertas podem ser visíveis no novo smartphone da Samsung. Nova tecnologia consegue controlar a luminosidade dos pixéis perante a luminosidade exterior, esteja dentro de um edifício ou numa esplanada.

A+ / A-

A Samsung anunciou esta quarta-feira a terceira geração de smartphones com ferramentas de inteligência artificial (IA).

O Galaxy S26 destaca-se por ter um ecrã privado, melhores lentes para captação de paisagens noturnas e por ser o modelo mais leve da marca, com 214 gramas. Também é resistente à água e às poeiras, explicou a marca em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta é a nova tecnologia topo de gama da marca sul-coreana. O smartphone chega com quatro cores diferentes.

O novo modelo consegue ainda digitalizar documentos, editar fotografias e áudio com ferramentas de IA.

No caso da fotografia, "é possível transformar um cenário de dia em noite ou restaurar elementos em falta", lê-se no comunicado.

Entre as novidades, este é o primeiro smartphone do mercado com ecrã de filtro de privacidade integrado.

O telemóvel vem já equipado com uma tecnologia que consegue controlar a luminosidade dos pixéis perante a luminosidade exterior, esteja dentro de um edifício ou numa esplanada.

Nos últimos anos, há quem já tenha comprado películas para aderir aos ecrãs dos telemóveis para evitar que alguém coscuvilhe o que se está a ver ou ler. Neste caso, esta proteção já vem incluída.

O utilizador pode ainda escolher quando quer ativar este filtro, "mantendo os dados pessoais seguros e oferecendo transparência e controlo".

Pode, por exemplo, destiná-lo somente a momentos mais sensíveis, como na introdução de palavras-passe e outros códigos.

Isto é, pode-se selecionar nas definições do telemóvel quais as aplicações e alertas visíveis apenas para o dono do telemóvel.

O Galaxy S26 Ultra já está disponível para pré-venda e vai ser lançado oficialmente, em Portugal e no resto do mundo, a 11 de março deste ano.

