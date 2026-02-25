Não vale a pena espreitar: Samsung Galaxy S26 traz um ecrã privado, mais IA e outras novidades

25 fev, 2026 - 22:43 • Catarina Magalhães
A Samsung anunciou esta quarta-feira a terceira geração de smartphones com ferramentas de inteligência artificial (IA).
O Galaxy S26 destaca-se por ter um ecrã privado, melhores lentes para captação de paisagens noturnas e por ser o modelo mais leve da marca, com 214 gramas. Também é resistente à água e às poeiras, explicou a marca em comunicado.
Esta é a nova tecnologia topo de gama da marca sul-coreana. O smartphone chega com quatro cores diferentes.
O novo modelo consegue ainda digitalizar documentos, editar fotografias e áudio com ferramentas de IA.
No caso da fotografia, "é possível transformar um cenário de dia em noite ou restaurar elementos em falta", lê-se no comunicado.
Entre as novidades, este é o primeiro smartphone do mercado com ecrã de filtro de privacidade integrado.
O telemóvel vem já equipado com uma tecnologia que consegue controlar a luminosidade dos pixéis perante a luminosidade exterior, esteja dentro de um edifício ou numa esplanada.
Nos últimos anos, há quem já tenha comprado películas para aderir aos ecrãs dos telemóveis para evitar que alguém coscuvilhe o que se está a ver ou ler. Neste caso, esta proteção já vem incluída.
O utilizador pode ainda escolher quando quer ativar este filtro, "mantendo os dados pessoais seguros e oferecendo transparência e controlo".
Pode, por exemplo, destiná-lo somente a momentos mais sensíveis, como na introdução de palavras-passe e outros códigos.
Isto é, pode-se selecionar nas definições do telemóvel quais as aplicações e alertas visíveis apenas para o dono do telemóvel.
O Galaxy S26 Ultra já está disponível para pré-venda e vai ser lançado oficialmente, em Portugal e no resto do mundo, a 11 de março deste ano.