Negócio com a Netflix em risco? Warner promete "avaliar" nova oferta da Paramount

25 fev, 2026 - 06:31 • Jaime Dantas com Reuters
O negócio com Netflix parecia fechado, mas a Warner Bros. Discovery pode mudar de ideias. O grupo admitiu, esta terça-feira, que a nova proposta apresentada pela Paramount, no valor de 31 dólares por ação, para a aquisição da produtora pode superar a apresentada pela Netflix.
A nova oferta pelo catálogo que conta com o universo DC Comics, a saga "Harry Potter" ou "Game of Thrones" totaliza os 180,4 mil milhões de dólares (cerca de 88 mil milhões de euros) e pretende afastar as preocupações demonstradas pela Warner Bros relativamente ao financiamento da compra por parte da dona da cadeia de televisão CBS.
A Paramount também está disposta a pagar aos acionistas da Warner 25 cêntimos por ação por trimestre, por cada três meses sem negócio fechado, após 30 de setembro.
Recorde-se que a proposta da Netflix, que já tinha sido a "eleita" pelos acionistas da WB, estando apenas pendente a aprovação do regulador, é de 27,75 dólares por ação, ou seja, um valor total de 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 70 mil milhões de euros). No entanto, o maior serviço de streaming do mundo estará, segundo a Reuters, a ponderar igualar a proposta agora apresentada pela Paramount.
Filmes e séries
Séries HBO, sagas "Harry Potter" ou "Guerra dos Tr(...)
Num comunicado, o Concelho de Administração da Warner Bros. Discovery disse que "ainda não determinou" se a nova proposta da Paramount é superior da Netflix, mas que o tema continuará a ser debatido. Caso se confirme que a oferta é melhor, a Netflix terá quatro dias úteis para apresentar uma contra-proposta.
A Netflix preferiu não fazer comentários mas, por seu lado, Paramount já veio mostrar satisfação com a abertura da da Warner para negociar.
"A Paramount congratula-se com a decisão do Conselho de Administração da WBD e espera continuar a colaborar de forma construtiva com a WBD para proporcionar as mais valias da proposta da Paramount aos acionistas da WBD, à comunidade criativa e aos consumidores", afirmouo grupo de media em comunicado.