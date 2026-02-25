Negócio com a Netflix em risco? Warner promete "avaliar" nova oferta da Paramount

O negócio com Netflix parecia fechado, mas a Warner Bros. Discovery pode mudar de ideias. O grupo admitiu, esta terça-feira, que a nova proposta apresentada pela Paramount, no valor de 31 dólares por ação, para a aquisição da produtora pode superar a apresentada pela Netflix.

A nova oferta pelo catálogo que conta com o universo DC Comics, a saga "Harry Potter" ou "Game of Thrones" totaliza os 180,4 mil milhões de dólares (cerca de 88 mil milhões de euros) e pretende afastar as preocupações demonstradas pela Warner Bros relativamente ao financiamento da compra por parte da dona da cadeia de televisão CBS.

A Paramount também está disposta a pagar aos acionistas da Warner 25 cêntimos por ação por trimestre, por cada três meses sem negócio fechado, após 30 de setembro.



Recorde-se que a proposta da Netflix, que já tinha sido a "eleita" pelos acionistas da WB, estando apenas pendente a aprovação do regulador, é de 27,75 dólares por ação, ou seja, um valor total de 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 70 mil milhões de euros). No entanto, o maior serviço de streaming do mundo estará, segundo a Reuters, a ponderar igualar a proposta agora apresentada pela Paramount.