Portugal precisa de uma "intervenção cívica" em defesa da democracia

25 fev, 2026 - 20:14 • Maria João Costa

O antigo diretor do Jornal de Letras José Carlos Vasconcelos considera preocupante o resultado de André Ventura nas presidenciais e defende uma intervenção educativa em defesa da democracia. O também poeta está a lançar um livro no Festival Correntes d’Escritas, onde deixou o desejo do regresso do Jornal de Letras às bancas.

Portugal precisa de uma "intervenção cívica" em defesa da democracia, diz José Carlos Vasconcelos. Foto: Câmara da Póvoa de Varzim

Vivemos um “momento muito importante, em que todos temos responsabilidade em lutar pela liberdade e democracia”, afirma José Carlos Vasconcelos. O antigo diretor do Jornal de Letras diz, em entrevista à Renascença, que considera “muito preocupante” e “ameaçador” os resultados que o candidato apoiado pelo Chega obteve nas eleições presidenciais.

Segundo Vasconcelos, “é necessário uma intervenção cívica e educativa” em defesa da democracia. “Se vir, a maioria dos votantes são com menos literacia e uma intervenção cívica e política é necessária para o aprofundamento da democracia”, declara.

O jornalista homenageado da sessão de abertura do Festival Correntes d’Escritas, que decorre até sábado na Póvoa de Varzim, falou ainda da situação do Jornal de Letras, que está suspenso.

“Farei tudo para que o Jornal de Letras regresse”

“Eu propus-me comprar o título, se for possível, para tentar que ele volte. Tenho recebido dezenas e dezenas de pessoas, toda a parte, de todos os setores, a dizer que é indispensável para a língua e a cultura portuguesas”, sublinha, destacando que teve já o apoio expresso de “sete presidentes da República de Portugal e do Brasil”.

“Farei tudo para que o Jornal de Letras regresse”, diz José Carlos Vasconcelos, que vê um futuro do jornal, mas com menos intervenção sua. Até porque sem o jornal conseguiu passar a ter mais tempo e disponibilidade para outras coisas, como a sua poesia.

No festival Correntes d’Escritas está a lançar o livro “Os Sete Sentidos e Outros Lugares” (Ed. D. Quixote). Trata-se, diz à Renascença, de um livro muito “na primeira pessoa”.

“A minha poesia é uma poesia em que busco e medeio sempre entre a claridade e as coisas reais. Pode ser um grande acontecimento, uma emoção, um sentimento ou às vezes até uma palavra ou uma ideia. Eu, de facto, tenho vivido muito e feito muitas coisas e tenho muitas dezenas ou centenas de poemas sobre muitas coisas”, refere.

Nesta entrevista avança que um dos seus projetos futuros é fazer “um livro a que chamava os versos e a vida”. Aos 85 anos, José Carlos Vasconcelos diz ter “muitas coisas de facto e até acontecimentos da vida” para contar.

