Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira

25 fev, 2026 - 21:33 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 1 - 5 - 6 - 14 - 34 + Número da Sorte 9.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 5,6 milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.