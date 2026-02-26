Cannes recebe maior festival de jogos do mundo a partir de sexta-feira

A partir desta sexta-feira e até domingo, a cidade de Cannes, no sul de França vai receber um dos maiores festivais de jogos do mundo.

Há jogos para todo o tipo de gostos: de tabuleiro, de cartas, o xadrez ou as damas, mas também jogos de realidade virtual ou de guerra. O festival junta amadores, profissionais ou simplesmente apaixonados pelos jogos tradicionais e mais modernos.

Esta é a 39.ª edição do Festival Internacional dos Jogos, com um espaço renovado e torneios. Há exposições para o público num dos pisos, enquanto o outro é ocupado por jogos para profissionais e famílias.

O preço do bilhete diário é de 10 euros, enquanto o de meio dia é de 6 euros. A entrada é gratuita para menores de 16 anos.