O colapso dos telhados, as fissuras estruturais das paredes, infiltrações e corrosão são alguns dos problemas diagnosticados que levaram esta quinta-feira a Europa Nostra a incluir a Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, no Seixal, entre os 7 sítios patrimoniais mais ameaçados da Europa.

De acordo com aquele organismo dedicada ao património, representado em Portugal pelo Centro Nacional de Cultura, “apesar de estar classificada como Monumento de Interesse Público com Zona de Proteção Especial”, a Fábrica de Pólvora “enfrenta atualmente uma deterioração estrutural significativa, alvo de vandalismo e ameaçada por vegetação descontrolada, fatores que colocam este conjunto único — incluindo a sua maquinaria insubstituível — em sério risco”.

É “essencial uma ação urgente e coordenada” para garantir o futuro deste equipamento industrial classificado “e o seu potencial como modelo de reutilização pós-industrial sustentável”, lê-se no comunicado a que a Renascença teve acesso.

“Apesar da sua autenticidade excecional, a fábrica enfrenta sérias ameaças. Décadas de envelhecimento dos materiais, explosões acidentais no passado, intervenções estruturais insuficientes e manutenção irregular levaram a uma deterioração generalizada” é detalhado.

Segundo a Europa Nostra, “as autoridades públicas locais e as instituições culturais têm desempenhado um papel decisivo na salvaguarda da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços. A iniciativa de preservar a fábrica foi liderada pela Câmara Municipal do Seixal, de início em cooperação com o antigo proprietário privado, permitindo a transferência do património móvel integrado para a propriedade pública e a sua incorporação no Ecomuseu Municipal do Seixal”

Agora, o Centro Nacional de Cultura, membro da Europa Nostra, indica que “apoia uma estratégia abrangente centrada na reabilitação” deste património. “A Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços é um dos conjuntos de produção de pólvora negra mais completos e autênticos da Europa”, pode ler-se no comunicado

Localizada no concelho do Seixal, numa zona altamente urbanizada a sul de Lisboa, a Fábrica ocupa 13,4 hectares e guarda um conjunto de edifícios industriais, maquinaria e infraestruturas instaladas entre o final do século XIX e o início do século XX. O equipamento esteve em funcionamento até 2002.

De acordo com o Painel Consultivo do Programa 7 Mais Ameaçados, a Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços “possui um significado tecnológico, histórico e ambiental excecional. Como um ecossistema industrial raro, preserva maquinaria original e uma história social rica que documenta a transição da energia a vapor para a química moderna. No entanto, o estado de deterioração do seu património estrutural e mecânico requer uma intervenção urgente e sistemática”.

Quem são os outros seis mais ameaçados

Além do complexo industrial português, a lista dos sete locais patrimoniais mais ameaçados da Europa inclui este ano: a Vila de Katapola e Cidade Antiga de Minoa, na Grécia; o Moinho de água de Fábri, Feked, na Hungria; o Complexo industrial Blower Hall, Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo; o Quartel Britânico em Fort Chambray, Gozo, em Malta, a Igreja de Sântămăria Orlea, na Roménia e a Fábrica de cerveja Weifert, Pančevo, na Sérvia.

“A lista deste ano inclui uma grande variedade de sítios patrimoniais – desde as ruínas de uma cidade antiga na Grécia até uma estrutura monumental do património industrial do início do século XX no Luxemburgo – que enfrentam grandes desafios, tais como projetos de desenvolvimento inadequados, negligência ou falta de financiamento”, refere a Europa Nostra.

“Cada caso incluído na lista final é elegível para receber uma subvenção do Banco Europeu de Investimento no valor de 10.000 euros, destinada a apoiar ações de preservação”.

“Após o Convento de Jesus em Setúbal ter feito parte, em 2013, da lista da primeira edição dos 7 mais ameaçados, Portugal integrou em 2014, na segunda edição do programa, com os Carrilhões do Palácio Nacional de Mafra e torna agora, em 2026, a integrar a lista final do programa com mais um local em risco”.

O vice-presidente da Europa Nostra, Guy Clausse, afirmou: “Ao listar os locais patrimoniais mais ameaçados da Europa, a Europa Nostra reforça o seu compromisso em garantir que a preservação do património não só honra o passado, mas também contribui ativamente para a construção de comunidades mais sustentáveis, inclusivas e democráticas em todo o nosso continente”.