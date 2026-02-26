Gonçalo M. Tavares: "A literatura é um espaço de resistência" e os leitores os "guerrilheiros"

26 fev, 2026 - 06:30 • Maria João Costa
Gonçalo M. Tavares não queria falar sobre política. Passou a sessão, no Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a falar sobre o seu novo livro, “O Fim dos Estados Unidos da América” (Ed. Relógio d'Água). Mas não resistiu a uma pergunta do público que encheu a sala de atos do Cine-Teatro Garrett, sobre a América de hoje, administrada por Donald Trump.
O escritor, que durante a conversa foi respondendo às perguntas da escritora Marta Bernardes, acabou por traçar um diagnóstico da atual presidência norte-americana. “Eu acho que a administração americana, enfim, o Trump nunca leu um livro.”
Gonçalo M. Tavares recordou que, no passado, na sua escrita para teatro, já trabalhou com “pessoas especiais, com Trissomia 21 e paralisia cerebral” e lamentou que Donald Trump, no primeiro mandato, tenha “gozado com uma pessoa com deficiência, num discurso enquanto Presidente dos Estados Unidos”.
Jesus Cristo é filho de um carpinteiro e isso é muito revolucionário
Mas as críticas do escritor estenderam-se aos cortes que o atual inquilino da Casa Branca fez nas políticas de apoio aos mais carenciados. “Quando se maltrata os mais frágeis, os que não se podem defender, então está tudo em aberto. Como é que tratará os outros?” interrogou-se o escritor.
Na opinião de Gonçalo M. Tavares, há “uma estratégia”. “O Elon Musk, há pouco tempo, teve uma expressão que é nietzscheana. Eu sou um grande adepto de Nietzsche, é um grande filósofo, mas ele tem partes absolutamente racistas e violentas”, sublinhou.
“É engraçado, porque acho que a atual administração americana é muito nietzscheana no mau Nietzsche, porque o Nietzsche tem uma tese que é ade que a Igreja Católica, Cristo, de alguma maneira, veio enfraquecer o Ocidente, porque trouxe a empatia e o cuidado com o mais frágil. Ele diz que o cristianismo é a doença”, disse o escritor.
Pela primeira vez, os muito ricos não têm nenhum grau de empatia
Contudo, e depois de lembrar fortunas como as de Elon Musk, Gonçalo M. Tavares apontou que cuidar dos mais fracos é a “grandeza” da Igreja. “Eu não sendo um católico praticante, acho que precisamente a grandeza do Cristianismo é a questão dos mais frágeis."
“Jesus Cristo é filho de um carpinteiro. Não é filho de um presidente, de um diretor de carpintaria, de um CEO, e isso é raro. Se virmos nas religiões, mesmo nas orientais, são quase todos filhos de príncipes. Jesus Cristo é filho de um carpinteiro e isso é muito revolucionário”, rematou o escritor.
Para Gonçalo M. Tavares, o que hoje é mais “violento e assustador” é que, “pela primeira vez, os muito ricos não têm nenhum grau de empatia. E lamentou: “Os ricos sempre tiveram uma espécie de culpa e de consciência, e a caridade era um veículo. Historicamente isto é novo, porque sempre os milionários tiveram o cuidado de ter um discurso sobre os pobres, ou ter um ato de caridade.”
Foi neste contexto que o autor de “O Fim dos Estados Unidos da América”, um livro que fala de um país atingido por uma peste, falou da importância da literatura e dos leitores.
“A literatura é um espaço cada vez mais de pensamento, reflexão, e acho que num mundo tão brutalizado e tão ‘ecranizado’ nós estamos todos totalmente alienados”, afirmou.
Para o autor, “a literatura é mesmo um espaço de resistência”. Ao público ali presente na tarde de quarta-feira considerou que estamos perante um clima de “uma espécie de guerrilha, felizmente sem armas”, desabafou.
“Todos nós somos guerrilheiros. Acho que o leitor hoje é um guerrilheiro. Nós estamos a ser bombardeados constantemente de estímulos tontos e imbecis, que basicamente querem nos distrair ou adormecer”, referiu.
Para Gonçalo M. Tavares, “a boa literatura hoje é quase um objeto político”. “Eu acho que individualmente nós estamos a perder a ideia de projeto, eu acho que quem perde um projeto de vida, de alguma maneira se torna num pré-suicida. Acho que estamos a criar uma sociedade de pessoas sem projeto”, criticou.
“Há uma destruição absoluta do projeto individual que é uma consequência da destruição de um projeto coletivo”, concluiu o escritor.