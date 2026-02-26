Gonçalo M. Tavares: "A literatura é um espaço de resistência" e os leitores os "guerrilheiros"

Gonçalo M. Tavares não queria falar sobre política. Passou a sessão, no Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a falar sobre o seu novo livro, “O Fim dos Estados Unidos da América” (Ed. Relógio d'Água). Mas não resistiu a uma pergunta do público que encheu a sala de atos do Cine-Teatro Garrett, sobre a América de hoje, administrada por Donald Trump.

O escritor, que durante a conversa foi respondendo às perguntas da escritora Marta Bernardes, acabou por traçar um diagnóstico da atual presidência norte-americana. “Eu acho que a administração americana, enfim, o Trump nunca leu um livro.”

Gonçalo M. Tavares recordou que, no passado, na sua escrita para teatro, já trabalhou com “pessoas especiais, com Trissomia 21 e paralisia cerebral” e lamentou que Donald Trump, no primeiro mandato, tenha “gozado com uma pessoa com deficiência, num discurso enquanto Presidente dos Estados Unidos”.

Mas as críticas do escritor estenderam-se aos cortes que o atual inquilino da Casa Branca fez nas políticas de apoio aos mais carenciados. “Quando se maltrata os mais frágeis, os que não se podem defender, então está tudo em aberto. Como é que tratará os outros?” interrogou-se o escritor.

Na opinião de Gonçalo M. Tavares, há “uma estratégia”. “O Elon Musk, há pouco tempo, teve uma expressão que é nietzscheana. Eu sou um grande adepto de Nietzsche, é um grande filósofo, mas ele tem partes absolutamente racistas e violentas”, sublinhou.

“É engraçado, porque acho que a atual administração americana é muito nietzscheana no mau Nietzsche, porque o Nietzsche tem uma tese que é ade que a Igreja Católica, Cristo, de alguma maneira, veio enfraquecer o Ocidente, porque trouxe a empatia e o cuidado com o mais frágil. Ele diz que o cristianismo é a doença”, disse o escritor.

Contudo, e depois de lembrar fortunas como as de Elon Musk, Gonçalo M. Tavares apontou que cuidar dos mais fracos é a “grandeza” da Igreja. “Eu não sendo um católico praticante, acho que precisamente a grandeza do Cristianismo é a questão dos mais frágeis."

“Jesus Cristo é filho de um carpinteiro. Não é filho de um presidente, de um diretor de carpintaria, de um CEO, e isso é raro. Se virmos nas religiões, mesmo nas orientais, são quase todos filhos de príncipes. Jesus Cristo é filho de um carpinteiro e isso é muito revolucionário”, rematou o escritor.