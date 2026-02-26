Goran Bregovic, Seun Kuti, Salif Keita e Tiken Jah Fakoly atuam no Festival MED 2026

Os músicos Goran Bregovic, Seun Kuti, Salif Keita, Tiken Jah Fakoly e Sérgio Godinho estão entre as primeiras confirmações da "edição mais internacional de sempre" do Festival MED, marcada para junho, em Loulé, no Algarve.

As primeiras confirmações da 22.ª edição do MED, que acontece na zona histórica de Loulé entre 25 e 28 de junho, foram apresentadas esta quinta-feira numa conferência de imprensa na BTL — Better Tourism Lisbon Travel Market (antiga Bolsa de Turismo de Lisboa).

Além de Goran Bregovic (Bósnia e Herzegovina), Seun Kuti com The Egypt 80 (Nigéria/França), Salif Keita (Mali), Tiken Jah Fakoly (Costa do Marfim) e Sérgio Godinho (Portugal), estão também confirmadas as atuações no festival de Los Van Van (Cuba), Calle Mambo (Chile), Arooj Aftab (Paquistão), Natacha Atlas (Egito/Bélgica), Bohemian Betyars (Hungria) e Tangomotan (França).

A estas confirmações juntam-se ainda as de Bonga (Angola), Lura (Cabo Verde), Expresso Transatlântico (Portugal) e Fidju Kitxora (Portugal/Cabo Verde).

De acordo com o diretor e programador do MED, Paulo Silva, a edição deste ano do festival será "a mais internacional de sempre", com 30 países representados.

Na 22.ª edição, o recinto é ampliado, surge um novo espaço, o MED Lounge, e é feita "a integração plena do Mercado Municipal de Loulé como parte do festival e com uma programação continuada no espaço".

Além disso, é criada uma nova entrada no recinto, junto ao Largo de S. Francisco, mantendo-se as duas que já existiam: entre o Mercado Municipal e a Câmara Municipal, e na rua de acesso ao Castelo de Loulé, junto ao Café Calcinha.

A programação do festival incluirá ainda um novo Ciclo de Conferências MED, "que convida personalidades ligadas ao mundo artístico e não só".

Os bilhetes para o MED estarão à venda a partir das 18h00 de segunda-feira, 2 de março.

Os passes de três dias (25, 26 e 27 de junho) custam 30 euros, até 21 de junho, aumentando depois para 40 euros.

Os bilhetes diários para os dias 25, 26 e 27 de junho custam 10 euros, até 21 de junho, valor que aumenta depois para os 15 euros.

O último dia do festival, 28 de junho, tem entrada gratuita, e as crianças com idade até aos 12 anos não pagam bilhete em nenhum dia.

O Festival MED é organizado pela Câmara Municipal de Loulé.