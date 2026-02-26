Lauryn Hill, Grace Jones e Vince Staples entre as novas confirmações do Meo Kalorama

26 fev, 2026 - 20:30 • Catarina Magalhães
A quinta edição do Meo Kalorama lançou esta quinta-feira mais de 15 novos nomes para reforçar o alinhamento do festival que está de regresso ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 28, 29 e 30 de agosto.
Lauryn Hill, de 50 anos, está de regresso depois de atuar pela primeira (e única) vez em Portugal. Milhares de pessoas encheram o Terreiro do Paço para o concerto gratuito do Festival dos Oceanos.
Desta vez, a rapper norte-americana volta para ser a cabeça de cartaz do segundo dia do festival e vai trazer consigo convidados especiais e temas intemporais dos Fugees.
A ícone jamaicana Grace Jones, o rapper norte-americano Vince Staples e a cantora espanhola Judeline são outras novidades.
Robbie Williams, Deftones, Interpole e Ravyn Lenae foram os principais nomes anunciados a 10 de dezembro.
Conhecida mundialmente através do seu álbum de estreia "The Miseducation of Laryn Hill", Lauryn Hill promete subir ao palco para recordar o hip hop dos anos 1990.
Ao lado da cantora no antigo grupo Fugees, Wyclef Jean também está convidado pela artista para um espetáculo único, com a companhia de dois filhos da rapper, Yg Marley e Zion.
Segundo o festival, este será um "espetáculo único onde, juntos, tocarão os clássicos dos Fugees e 'The Miseducation of Lauryn Hill na íntegra", lê-se no comunicado.
Entre os nomes portugueses, destaca-se o concerto especial que junta Amaro Freitas, Criolo e Dino D'Santiago.
Também vão estar presentes A Sul, projeto da cantora e produtora Cláudia Sul, Bruno Pernadas, Femme Falafel e outros artistas por anunciar.
Os bilhetes diários para o Meo Kalorama já estão disponíveis e nas Lojas MEO, para clientes e não clientes MEO, a 59€ até 6 de março às 23h59. A partir de dia 5 de março, abre-se a venda online e dois dias depois o preço sobe para os 65€.
Já o passe geral está até dia 1 de março a 120€, mas depois aumenta para 160€ somando ainda o valor das taxas.
Há ainda descontos para quem é titular do cartão navegante e Cartão Jovem, mas também a opção do "pack friends" com oferta de seis passes gerais pelo preço de cinco.