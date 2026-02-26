Lauryn Hill, Grace Jones e Vince Staples entre as novas confirmações do Meo Kalorama

A quinta edição do Meo Kalorama lançou esta quinta-feira mais de 15 novos nomes para reforçar o alinhamento do festival que está de regresso ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 28, 29 e 30 de agosto.

Lauryn Hill, de 50 anos, está de regresso depois de atuar pela primeira (e única) vez em Portugal. Milhares de pessoas encheram o Terreiro do Paço para o concerto gratuito do Festival dos Oceanos.

Desta vez, a rapper norte-americana volta para ser a cabeça de cartaz do segundo dia do festival e vai trazer consigo convidados especiais e temas intemporais dos Fugees.

A ícone jamaicana Grace Jones, o rapper norte-americano Vince Staples e a cantora espanhola Judeline são outras novidades.



Robbie Williams, Deftones, Interpole e Ravyn Lenae foram os principais nomes anunciados a 10 de dezembro.

Conhecida mundialmente através do seu álbum de estreia "The Miseducation of Laryn Hill", Lauryn Hill promete subir ao palco para recordar o hip hop dos anos 1990.