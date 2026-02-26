Universo Pokémon celebra 30 anos esta sexta-feira e promete novidades

O universo Pokémon celebra 30 anos de existência esta sexta-feira, desde o lançamento do videojogo original a 27 de fevereiro de 1996 apenas no Japão — as versões Pokémon Red e Pokémon Green.

Com as versões Red, Green e Blue a chegarem aos Estados Unidos e Europa em 1998 e 1999, o jogo rapidamente tornou-se o mais vendido em Game Boy, com mais de 30 milhões de cópias. Em 2000, chegou a Portugal uma nova versão, o Pokémon Yellow com Pikachu, que catapultou o universo para o estrelato.

A primeira geração de pokémons, com 151 espécies originais, deu origem a uma segunda e uma terceira. Neste momento já são nove gerações, com 22 videojogos diferentes e 1.025 espécies diferentes no Pokédex.

Além de videojogos, o Pokémon deu origem a desenhos animados que replicam os jogos e que tiveram e têm transmissão em Portugal, a 24 filmes relacionados com a saga e a um jogo de cartas que é reconhecido em todo o mundo e é alvo de muitos colecionadores.

Por ocasião do 30.º aniversário serão lançadas versões para a Nintendo Switch do Pokémon FireRed e do Pokémon LeafGreen, lançados em 2004, e dos remakes dos videojogos Pokémon Red e Pokémon Green originalmente lançados em 1996.

A Pokémon Company anunciou ainda novidades para o universo, que serão divulgadas nos canais oficiais no YouTube e na Twitch, pelas 14h00 de sexta-feira, e uma linha de conjuntos de Lego de Pokémon, juntando dois mundos e que incluem cinco dos pokémons da primeira geração: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise.