Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Videojogos

Universo Pokémon celebra 30 anos esta sexta-feira e promete novidades

26 fev, 2026 - 12:44 • Diogo Camilo

Desde o lançamento dos primeiros videojogos no Japão em 1996, já foram dadas a conhecer nove gerações com 1.025 espécies diferentes no Pokédex, que deram origem a 22 videojogos e 24 filmes.

A+ / A-

O universo Pokémon celebra 30 anos de existência esta sexta-feira, desde o lançamento do videojogo original a 27 de fevereiro de 1996 apenas no Japão — as versões Pokémon Red e Pokémon Green.

Com as versões Red, Green e Blue a chegarem aos Estados Unidos e Europa em 1998 e 1999, o jogo rapidamente tornou-se o mais vendido em Game Boy, com mais de 30 milhões de cópias. Em 2000, chegou a Portugal uma nova versão, o Pokémon Yellow com Pikachu, que catapultou o universo para o estrelato.

A primeira geração de pokémons, com 151 espécies originais, deu origem a uma segunda e uma terceira. Neste momento já são nove gerações, com 22 videojogos diferentes e 1.025 espécies diferentes no Pokédex.

Além de videojogos, o Pokémon deu origem a desenhos animados que replicam os jogos e que tiveram e têm transmissão em Portugal, a 24 filmes relacionados com a saga e a um jogo de cartas que é reconhecido em todo o mundo e é alvo de muitos colecionadores.

Por ocasião do 30.º aniversário serão lançadas versões para a Nintendo Switch do Pokémon FireRed e do Pokémon LeafGreen, lançados em 2004, e dos remakes dos videojogos Pokémon Red e Pokémon Green originalmente lançados em 1996.

A Pokémon Company anunciou ainda novidades para o universo, que serão divulgadas nos canais oficiais no YouTube e na Twitch, pelas 14h00 de sexta-feira, e uma linha de conjuntos de Lego de Pokémon, juntando dois mundos e que incluem cinco dos pokémons da primeira geração: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)