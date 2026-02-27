Ouvir
Bryan Adams com dois concertos em Lisboa e Porto em novembro

27 fev, 2026 - 11:39 • Diogo Camilo

Cantor canadiano de 66 anos vai atuar no Pavilhão Rosa Mota, a 17 de novembro, e no MEO Arena, a 20 de novembro. Bilhetes vão ser colocados à venda ao público no dia 6 de março.

O canadiano Bryan Adams volta a Portugal no mês de novembro com concertos no Porto, a 17 de novembro, e em Lisboa, a 20 de novembro.

Segundo a promotora Live Nation, o primeiro concerto vai acontecer no Pavilhão Rosa Mota e o segundo no MEO Arena, como parte da digressão europeia "Roll with the punches", que começa no final de setembro, na Letónia, e termina em dezembro, na Grécia.

A pré-venda dos bilhetes começa às 10 horas de terça-feira, 3 de março, enquanto haverá uma pré-venda dos bilhetes no dia seguinte e os bilhetes vão ser colocados à venda ao público no dia 6 de março.

Para já, desconhecem-se os preços dos bilhetes.

Com 66 anos, Bryan Adams conta com 16 álbuns de originais e esta é a sua 22.ª digressão, com músicas intemporais como “Summer of ’69”, “Heaven”, “Run to You” e “(Everything I Do) I Do It For You”.

