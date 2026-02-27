Caetano Veloso atua no Porto no seu regresso a Portugal em maio

O músico brasileiro Caetano Veloso vai atuar no Porto, em 27 de maio, juntando uma nova data em Portugal ao já anunciado concerto no Coala Festival, em Cascais, que se realiza em 30 e 31 de maio.

O concerto de Caetano Veloso no Porto será no Pavilhão Rosa Mota, anunciou esta sexta-feira a Coala Music, que prove o regresso do cantor a Portugal e a atuação no Porto, com as produtoras Mundo Propício e Uns Produções e Filmes.

"Aos 83 anos, Caetano Veloso anunciou que não iria retirar-se dos palcos", lê-se no comunicado agora divulgado, que recorda as recentes atuações ao vivo do músico e a sua digressão pelo Brasil com a irmã, Maria Bethânia, na base do tema "Um baiana" e do álbum "Caetano & Bethânia Ao Vivo", premiado nos Grammy.

"Caetano Veloso é sem dúvida uma das figuras centrais da música brasileira e mundial das últimas décadas ao lado de outros nomes como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Milton Nascimento", lê-se no comunicado.

Na passada segunda-feira, a Coala Music anunciou a vinda a Portugal de Caetano Veloso, para o festival Coala, em Cascais.

"Com mais de cinco décadas de carreira, Caetano é um dos principais nomes da Tropicália e autor de um repertório que atravessa gerações, reunindo clássicos que marcaram a cultura brasileira e conquistaram reconhecimento internacional", lembrou então, em comunicado, a organização do evento que tem lugar em 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo.

No mês passado, o Coala Festival Portugal tinha anunciado a presença de Maria Bethânia no festival, mas, numa publicação nas redes sociais, a organização disse que "a artista não mais se apresentará na edição deste ano do festival".

O cartaz do festival conta ainda com o português Slow J, os brasileiros João Gomes e Lulu Santos e o angolano Bonga.

Criado em 2014, no Brasil, o Coala Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal em 2024 e em duas edições acolheu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D"Água.