Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Caetano Veloso atua no Porto no seu regresso a Portugal em maio

27 fev, 2026 - 11:17 • Lusa

Músico brasileiro já tinha presença confirmada no festival Coala, em Cascais, que conta ainda com o português Slow J, os brasileiros João Gomes e Lulu Santos e o angolano Bonga.

A+ / A-

O músico brasileiro Caetano Veloso vai atuar no Porto, em 27 de maio, juntando uma nova data em Portugal ao já anunciado concerto no Coala Festival, em Cascais, que se realiza em 30 e 31 de maio.

O concerto de Caetano Veloso no Porto será no Pavilhão Rosa Mota, anunciou esta sexta-feira a Coala Music, que prove o regresso do cantor a Portugal e a atuação no Porto, com as produtoras Mundo Propício e Uns Produções e Filmes.

"Aos 83 anos, Caetano Veloso anunciou que não iria retirar-se dos palcos", lê-se no comunicado agora divulgado, que recorda as recentes atuações ao vivo do músico e a sua digressão pelo Brasil com a irmã, Maria Bethânia, na base do tema "Um baiana" e do álbum "Caetano & Bethânia Ao Vivo", premiado nos Grammy.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Caetano Veloso é sem dúvida uma das figuras centrais da música brasileira e mundial das últimas décadas ao lado de outros nomes como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Milton Nascimento", lê-se no comunicado.

Na passada segunda-feira, a Coala Music anunciou a vinda a Portugal de Caetano Veloso, para o festival Coala, em Cascais.

"Com mais de cinco décadas de carreira, Caetano é um dos principais nomes da Tropicália e autor de um repertório que atravessa gerações, reunindo clássicos que marcaram a cultura brasileira e conquistaram reconhecimento internacional", lembrou então, em comunicado, a organização do evento que tem lugar em 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo.

No mês passado, o Coala Festival Portugal tinha anunciado a presença de Maria Bethânia no festival, mas, numa publicação nas redes sociais, a organização disse que "a artista não mais se apresentará na edição deste ano do festival".

O cartaz do festival conta ainda com o português Slow J, os brasileiros João Gomes e Lulu Santos e o angolano Bonga.

Criado em 2014, no Brasil, o Coala Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal em 2024 e em duas edições acolheu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D"Água.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)