Euromilhões: Segundo prémio sai em Portugal

27 fev, 2026 - 20:58 • Redação

O M1lhão também foi sorteado esta sexta-feira. Confira a chave e o código da sorte.

Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

O "sortudo" vai receber 75 mil euros, menos 20% em impostos.

O primeiro prémio, no valor de 123 milhões de euros, não registou nenhum sorteado.

O jackpot da próxima terça-feira, 3 de março de 2026, aumenta para 174 milhões.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 14 - 24 - 27- 39 - 42 e pelas estrelas 6 e 10.

O M1lhão também foi sorteado esta sexta-feira. O código vencedor é o GDH 32855.

