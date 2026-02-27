Irrita-se com mosquitos? Há quase dois milhões de anos que isso acontece

"Os mosquitos são o animal mais mortífero do planeta, matando centenas de milhares de pessoas todos os anos ao transmitirem malária, dengue e uma série de outras doenças". Um novo estudo sobre este inseto arrancou, assim, com as novas conclusões. Curiosos para compreender quando começou a preferência de alguns mosquitos Anopheles por sangue humano, os investigadores acreditam que pode ter surgido com a chegada dos primeiros hominídeos ao sudeste asiático – isto é, há aproximadamente 1,8 milhões de anos. Embora a preferência por se alimentar de sangue humano seja pouco comum entre as 3.500 espécies de mosquitos conhecidas, as que a possuem representam um problema, pois tornam-se vetores que disseminam agentes patogénicos causadores de doenças como a malária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O novo estudo da revista Scientific Reports explicou ainda que compreender quando e por que razão os mosquitos evoluíram para se alimentarem de sangue humano pode ajudar a encontrar formas mais eficazes de os evitar. Para tal, a equipa de investigadores analisou o ADN de 38 mosquitos de onze espécies do grupo Anopheles leucosphyrus, recolhidos entre 1992 e 2020 no sudeste asiático.

As sequências, juntamente com modelos computacionais e estimativas das taxas de mutação do ADN, permitiram aos investigadores reconstruir a história evolutiva do grupo de mosquitos Leucosphyrus. Os resultados sugerem que a preferência por se alimentar de humanos surgiu neste grupo de mosquitos entre 2,9 e 1,6 milhões de anos atrás, numa região conhecida como Sundalândia, que inclui a Península Malaia, Bornéu, Sumatra e Java. Até então, os antepassados deste grupo de mosquitos alimentavam-se de primatas não humanos. Segundo o estudo, este período coincide com a data mais antiga proposta para a chegada do Homo erectus à região (há cerca de 1,8 milhões de anos), muito antes dos humanos modernos (entre há 76.000 e 63.000 anos).