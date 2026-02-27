Irrita-se com mosquitos? Há quase dois milhões de anos que isso acontece

27 fev, 2026 - 01:09 • Redação, com Lusa
"Os mosquitos são o animal mais mortífero do planeta, matando centenas de milhares de pessoas todos os anos ao transmitirem malária, dengue e uma série de outras doenças". Um novo estudo sobre este inseto arrancou, assim, com as novas conclusões.
Curiosos para compreender quando começou a preferência de alguns mosquitos Anopheles por sangue humano, os investigadores acreditam que pode ter surgido com a chegada dos primeiros hominídeos ao sudeste asiático – isto é, há aproximadamente 1,8 milhões de anos.
Embora a preferência por se alimentar de sangue humano seja pouco comum entre as 3.500 espécies de mosquitos conhecidas, as que a possuem representam um problema, pois tornam-se vetores que disseminam agentes patogénicos causadores de doenças como a malária.
O novo estudo da revista Scientific Reports explicou ainda que compreender quando e por que razão os mosquitos evoluíram para se alimentarem de sangue humano pode ajudar a encontrar formas mais eficazes de os evitar.
Para tal, a equipa de investigadores analisou o ADN de 38 mosquitos de onze espécies do grupo Anopheles leucosphyrus, recolhidos entre 1992 e 2020 no sudeste asiático.
As sequências, juntamente com modelos computacionais e estimativas das taxas de mutação do ADN, permitiram aos investigadores reconstruir a história evolutiva do grupo de mosquitos Leucosphyrus.
Os resultados sugerem que a preferência por se alimentar de humanos surgiu neste grupo de mosquitos entre 2,9 e 1,6 milhões de anos atrás, numa região conhecida como Sundalândia, que inclui a Península Malaia, Bornéu, Sumatra e Java.
Até então, os antepassados deste grupo de mosquitos alimentavam-se de primatas não humanos.
Segundo o estudo, este período coincide com a data mais antiga proposta para a chegada do Homo erectus à região (há cerca de 1,8 milhões de anos), muito antes dos humanos modernos (entre há 76.000 e 63.000 anos).
Os autores acreditam que os mosquitos, que já picavam outros primatas arborícolas, descobriram uma nova fonte de alimento ao caminhar no solo.
No entanto, para que os mosquitos alterassem as suas preferências alimentares, foram necessárias múltiplas mutações nos genes responsáveis pela deteção do odor corporal, para que pudessem reconhecer o Homo erectus como uma nova fonte de alimento.
Contudo, para que a seleção natural tivesse provocado as mudanças genéticas necessárias para que o Leucosphyrus adquirisse uma preferência pelo odor corporal humano, era necessário que houvesse uma população substancial de Homo erectus em Sundaland há 1,8 milhões de anos, observam os autores.
Além disso, o estudo, utilizando o ADN dos mosquitos modernos, fornece provas biológicas de que os nossos antepassados, o Homo erectus, já estavam presentes no Sudeste Asiático há quase dois milhões de anos – algo essencial, tendo em conta o limitado registo fóssil desta região.