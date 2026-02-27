Ouvir
Orquestra de Sopros da AAChaves apresenta “GAUDIA” no Quarteirão Cultural

27 fev, 2026 - 11:04 • Olímpia Mairos

A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves sobe ao palco no próximo sábado, 28 de fevereiro, às 21h30, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, para apresentar o espetáculo “GAUDIA”, integrado na programação do Quarteirão Cultural de Chaves.

O concerto marca o início de uma nova temporada artística e assinala o arranque do percurso rumo ao World Music Contest Kerkrade 2026, competição internacional onde a formação flaviense conquistou o título de Campeã do Mundo em 2022.

Um dos momentos de destaque da noite será a estreia a solo do jovem trombonista António Pereira, que interpreta o Concerto para Trombone e Banda de Nikolai Rimsky-Korsakov, numa apresentação que sublinha o talento emergente e o compromisso da orquestra com a valorização artística dos seus músicos.

O programa inclui ainda obras de Oliver Waespi, James L. Hosay (Thomas), Peter Graham (Hazo) e Cichy, propondo uma experiência musical leve, alegre e dinâmica, com influências do funk, jazz, gospel e rock, num diálogo sonoro pensado para públicos diversos.

“GAUDIA” reflete a identidade artística da Orquestra de Sopros da AAChaves, marcada pela inovação, qualidade artística e proximidade com a comunidade, reforçando o seu papel como agente cultural de referência na região e no panorama musical nacional e internacional.

A entrada é livre, sujeita à lotação do auditório. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Município de Chaves, no âmbito do Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Cultural em vigor.

