Peça homenageia Laborinho Lúcio “com alegria, porque ele tinha muito sentido de humor”

Álvaro Laborinho Lúcio deu corpo à peça “A Casa”, que foi representada, durante três anos, com lotações esgotadas, no Festival Correntes d’Escritas, mas o escritor, que morreu em outubro do ano passado alimentava, um sonho de representar um dia no palco do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

Esse dia chega esta sexta-feira com a estreia do espetáculo “Ninguém”, levado à cena sem a presença física de Laborinho Lúcio, mas recheado do seu espírito, das suas causas e do seu bom humor.

“O Álvaro deixou-nos, fisicamente, mas também nos deixou várias ideias e propostas para este espetáculo”, explica à Renascença o encenador Rui Spranger, que chegou a trabalhar com o antigo ministro da Justiça na outra peça.

A partir dos emails que foram trocados e das 20 páginas que Laborinho Lúcio deixou escritas, a companhia avançou, respondendo positivamente ao desafio lançado por Manuela Costa Ribeiro, da organização do Correntes d’Escritas.

Em palco estará a companhia a que Laborinho Lúcio deu o nome de TrupeLias, constituída por Rui Spranger, Luís Ricardo Duarte, Raquel Patriarca e Sílvio Fernandes. Recorrendo às suas notas, construíram um espetáculo que pega na palavra que Laborinho Lúcio considerava a mais difícil de dizer no teatro português: “Ninguém”.