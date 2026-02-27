Peça homenageia Laborinho Lúcio “com alegria, porque ele tinha muito sentido de humor”

27 fev, 2026 - 06:15 • Maria João Costa
Álvaro Laborinho Lúcio deu corpo à peça “A Casa”, que foi representada, durante três anos, com lotações esgotadas, no Festival Correntes d’Escritas, mas o escritor, que morreu em outubro do ano passado alimentava, um sonho de representar um dia no palco do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.
Esse dia chega esta sexta-feira com a estreia do espetáculo “Ninguém”, levado à cena sem a presença física de Laborinho Lúcio, mas recheado do seu espírito, das suas causas e do seu bom humor.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“O Álvaro deixou-nos, fisicamente, mas também nos deixou várias ideias e propostas para este espetáculo”, explica à Renascença o encenador Rui Spranger, que chegou a trabalhar com o antigo ministro da Justiça na outra peça.
A partir dos emails que foram trocados e das 20 páginas que Laborinho Lúcio deixou escritas, a companhia avançou, respondendo positivamente ao desafio lançado por Manuela Costa Ribeiro, da organização do Correntes d’Escritas.
Em palco estará a companhia a que Laborinho Lúcio deu o nome de TrupeLias, constituída por Rui Spranger, Luís Ricardo Duarte, Raquel Patriarca e Sílvio Fernandes. Recorrendo às suas notas, construíram um espetáculo que pega na palavra que Laborinho Lúcio considerava a mais difícil de dizer no teatro português: “Ninguém”.
Correntes d’Escritas
Abriu esta quarta-feira, na Póvoa de Varzim, o Fes(...)
Ao longo de 45 minutos, percorrem vários clássicos da dramaturgia portuguesa, lendo, por exemplo, excertos de Almeida Garrett ou Gil Vicente, mas também fazendo alusão a obras de nomes internacionais como Bertold Brecht, Arthur Miller ou Jean Cocteau.
Em cena fala-se da importância das palavras, da justiça e a sua relação com o teatro - tema muito caro a Álvaro Laborinho Lúcio - ou de assédio e violência doméstica. Mas, mais do que tudo, é uma peça de homenagem ao autor de “A Vida na Selva”.
“Queremos celebrar o Álvaro com alegria, porque ele também tinha muito sentido de humor e não queríamos que isto se tornasse algo pesado e solene. Queríamos todos dizer muito sobre o Álvaro, porque ele merece todas as palavras”, diz Spranger.
A memória de Álvaro Laborinho Lúcio enche o palco, não só ao serem escutadas as suas palavras, como numa série de imagens que retratam a forma sempre feliz com que esteve presente em várias edições do Festival Correntes d’Escritas.
“Ninguém” é, assim, uma peça sobre alguém que deixou marcas em muitos que com ele se cruzaram.