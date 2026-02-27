Rádio Macau juntam-se para concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto em outubro

Os Rádio Macau, responsáveis por temas como "O Anzol", "Amanhã é sempre longe demais" e "O Elevador da Glória", vão reunir-se para dois concertos, nos Coliseus de Lisboa e do Porto, em outubro, foi esta sexta-feira anunciado.

A banda liderada por Xana apresenta-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 02 de outubro, e no Coliseu do Porto, em 15 de outubro, de acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

"Depois de mais de uma década de pausa, a banda volta a subir aos palcos com a formação que consolidou uma das discografias mais singulares do pop-rock português, prometendo um alinhamento que atravessa várias fases do seu percurso", refere a promotora.

Em palco, além de Xana estarão também Flak, na guitarra, Alex Cortez, no baixo, Filipe Valentim, nos teclados, e Samuel Palitos, na bateria.

Os bilhetes para os dois concertos estarão à venda a partir das 09h00 de 06 de março, abrindo no dia 04 de março um período de pré-venda. A partir desta sexta-feira, os interessados em aceder à pré-venda devem inscrever-se no "site" oficial da banda, em www.radiomacau.pt.

Os preços dos bilhetes variam entre os 18 e os 45 euros, para o concerto de Lisboa, e entre os 18 e os 37 euros, para o concerto do Porto.

Os Rádio Macau surgiram no início dos anos 1980, no "boom" do rock português, e editaram o primeiro álbum, homónimo, em 1984, ao qual se seguiram "Spleen" (1986), "Elevador da Glória" (1987), "O Rapaz do Trapézio Voador" (1989) e "A Marca Amarela" (1992).

Após uma pausa sabática, o grupo voltou a juntar-se em 1999, editando um ano depois "Onde o Tempo Faz a Curva", "Acordar", em 2003, e "Oito", em 2008. Em 2014 editaram "Space Monster", um álbum que junta temas inéditos e raridades.