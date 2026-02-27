"The End"? Netflix recusa aumentar oferta e Paramount está prestes a conquistar Warner Bros

A Paramount avançou com uma nova oferta na terça-feira e parece ter tremido as negociações para comprar a Warner Bros, depois de três meses remexidos e de várias ofertas hostis.

A Netflix revelou na quinta-feira que se recusa a aumentar a oferta para competir com a proposta da concorrente para adquirir a histórica produtora de Hollywood.

“Sempre fomos disciplinados e, ao preço necessário para igualar a mais recente oferta da Paramount Skydance, o negócio deixa de ser financeiramente atrativo, pelo que recusamos igualar a proposta da Paramount Skydance”, afirmou a Netflix em comunicado.



No entanto, o conselho de administração Warner Bros. ainda terá de rescindir o acordo com a Netflix para adotar a nova proposta.