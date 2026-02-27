"The End"? Netflix recusa aumentar oferta e Paramount está prestes a conquistar Warner Bros

27 fev, 2026 - 00:34 • Reuters
A Paramount avançou com uma nova oferta na terça-feira e parece ter tremido as negociações para comprar a Warner Bros, depois de três meses remexidos e de várias ofertas hostis.
A Netflix revelou na quinta-feira que se recusa a aumentar a oferta para competir com a proposta da concorrente para adquirir a histórica produtora de Hollywood.
“Sempre fomos disciplinados e, ao preço necessário para igualar a mais recente oferta da Paramount Skydance, o negócio deixa de ser financeiramente atrativo, pelo que recusamos igualar a proposta da Paramount Skydance”, afirmou a Netflix em comunicado.
No entanto, o conselho de administração Warner Bros. ainda terá de rescindir o acordo com a Netflix para adotar a nova proposta.
Streaming
O CEO da Warner, David Zaslav, já anunciou, em comunicado, estar entusiasmado com uma possível fusão com a Paramount porque "criará um valor tremendo para os acionistas".
“Estamos entusiasmados com o potencial de uma Paramount Skydance combinada com a Warner Bros. e mal podemos esperar para começar a trabalhar em conjunto a contar as histórias que movem o mundo.”
Feitas as contas, a nova proposta apresentada pela Paramount situa-se no valor de 31 dólares por ação enquanto que a da Netflix é de 27,75 dólares por ação.
A união destes grandes estúdios de Hollywood poderá ainda resultar na fusão de duas plataformas de streaming (HBO Max e Paramount+) e dois meios de comunicação norte-americanos (CNN e CBS).