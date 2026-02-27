The Wailers. Antiga banda de Bob Marley no ​Rock in Rio Lisboa

Está anunciado novo nome para a edição de 2026 do Rock in Rio Lisboa. Os The Wailers sobem ao Palco Super Bock a 27 de junho.

A banda criada por Bob Marley, lenda jamaicana que morreu em 1981, e que agora é liderada por Aston Barrett Jr. vai trazer reggae ao Parque Tejo.

A vice-presidente executiva do festival, Roberta Medina, considera que a presença dos The Wailers no dia em que pretendem “celebrar as maiores lendas da música é dar seguimento ao nosso compromisso com a diversidade musical, com experiências únicas em palco e com boa energia que continuam a inspirar e a unir pessoas por todo o mundo”.

Os The Wailers vêm a Lisboa para celebrar os 50 anos do lançamento de “Rastaman Vibration”, álbum que muitos consideram ser o responsável por ter consolidado o reggae no panorama internacional.

O dia 27 de junho reúne várias figuras da cena musical a nível global, entre as quais Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy e 4 Non Blondes no Palco Mundo; Xutos & Pontapés, GNR, UHF e Táxi, entre outros.

Até agora, Portugal já acolheu dez edições de Rock in Rio, o que representa 48 dias de festival com a presença de mais de três milhões de pessoas e mais de 1.200 atrações musicais, segundo a organização.

A mesma fonte cita um estudo da Nova SBE que indica que a última edição do Rock in Rio Lisboa, em 2024, gerou um impacto equivalente a 120 milhões de euros para a economia nacional, representando 11,8 milhões de euros em receita fiscal.

A edição de quatro dias deste ano vai contar com atuações também de Katy Perry, Linkin Park, Calema, Kaiser Chiefs ou Sepultura, entre outros. Para o dia 28 de junho só ainda está confirmada a atuação de Carlão.