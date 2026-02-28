Fantasporto diz que greve no Cinema Batalha prejudica gravemente imagem do festival

A organização do Fantasporto considerou que o cancelamento das sessões programadas para este sábado devido à greve dos trabalhadores do Cinema Batalha, que obrigou ao encerramento do espaço no Porto, afeta de forma "grave" a imagem internacional do festival.

"Esta [anulação da programação] afetou, de forma que se considera grave, a imagem internacional da 46.ª edição do festival. O Fantasporto apesar de considerar o direito à greve como um direito que a democracia garante, viu-se assim em grande dificuldade em explicar, sobretudo aos muitos estrangeiros que já se encontram no Porto, o porquê de tal durante o período do festival", criticou hoje o festival.

A 46.ª edição do Fantasporto está a decorrer no Cinema Batalha, tendo tido início na quinta-feira, mas o espaço cultural cancelou as programações agendadas para hoje e encontra-se encerrado, devido a uma greve dos seus trabalhadores.

Nas suas redes sociais, o Cinema Batalha disse que vai reabrir no domingo.

O Fantasporto informou que, "para cumprir com as suas obrigações internacionais", decidiu redistribuir os nove filmes que já não serão hoje exibidos em sessões noturnas a decorrer noutros dias da programação.

"Porque rara esta situação, os convidados estrangeiros presentes no Porto, em função das suas datas de estadia, não poderão eventualmente ver os seus filmes serem exibidos em sala, tal como aconteceria com o realizador japonês Kenichi Ugana, que vindo diretamente do Japão, irá ter a exibição do seu filme THE CURSE, no dia seguinte noite dentro, tendo tido de alterar a sua viagem para participar na sessão", especificou o evento cultural.

A 46.ª edição do festival teve início na quinta-feira com a estreia de "Bakudan", do japonês Akira Naguai, e encerra a 08 de março com "After Us, The Flood", do finlandês Arto Halonen.