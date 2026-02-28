Ouvir
Totoloto: conheça os números vencedores deste sábado

28 fev, 2026 - 22:37 • Diogo Camilo

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 5,8 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 6 - 17 - 19 - 45 - 49 + Número da Sorte 4.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

