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Estados Unidos
Britney Spears detida por conduzir alegadamente sob efeito de álcool
05 mar, 2026 - 21:31 • Catarina Magalhães
Esta é a primeira vez que Britney Spears é detida. Em reação, a estrela pop, de 44 anos, já suspendeu a sua conta da rede social Instagram.
A cantora Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira por ser suspeita de conduzir sob o efeito de álcool na Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA).
Conhecida por músicas que marcaram o virar do século como "Oops!... I Did It Again", "Toxic" e "Womanizer", Britney foi algemada numa autoestrada e levada para uma esquadra pela polícia local.
"Este foi um incidente lamentável e completamente indesculpável", contou um dos representantes de Spears à "BBC News".
A estrela pop, de 44 anos, foi libertada na madrugada desta quinta-feira.
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Esta é a primeira vez que Britney é detida, apesar de já ter acontecido outro tipo de incidentes nos últimos anos. Em 2008, foi duas vezes submetida a internamentos psiquiátricos.
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"A Britney vai cumprir a lei e esperamos que isso possa ser o primeiro passo para uma mudança há muito necessária na vida dela", acredita o representante, acrescentando que os dois filhos vão "passar algum tempo com ela".
A cantora norte-americana já tem audiência marcada para dia 4 de maio.
Em reação, Britney já suspendeu a sua conta da rede social Instagram.
De 2008 a 2021, a artista esteve sob a tutela legal e supervisão do pai, após um episódio de transtornos mentais manifestados pela própria.
Em 2023, Spears publicou um livro de memórias, "The Woman In Me", que se tornou num best-seller, no qual relatou como praticamente todos os aspetos da sua vida eram controlados por outras pessoas.
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