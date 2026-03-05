Britney Spears detida por conduzir alegadamente sob efeito de álcool

A cantora Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira por ser suspeita de conduzir sob o efeito de álcool na Califórnia, nos Estados Unidos da América (EUA).

Conhecida por músicas que marcaram o virar do século como "Oops!... I Did It Again", "Toxic" e "Womanizer", Britney foi algemada numa autoestrada e levada para uma esquadra pela polícia local.

"Este foi um incidente lamentável e completamente indesculpável", contou um dos representantes de Spears à "BBC News".

A estrela pop, de 44 anos, foi libertada na madrugada desta quinta-feira.



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Esta é a primeira vez que Britney é detida, apesar de já ter acontecido outro tipo de incidentes nos últimos anos. Em 2008, foi duas vezes submetida a internamentos psiquiátricos.