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Dois filmes portugueses com três nomeações cada aos prémios ibero-americanos Quirino
05 mar, 2026 - 15:31 • Lusa
Os filmes "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, e "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães, estão nomeados na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana e de Melhor Design de Animação.
Os filmes "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, e "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães, conseguiram três nomeações, cada um, aos prémios ibero-americanos de cinema de animação Quirino, foi anunciado esta quinta-feira.
De acordo com informação disponibilizada no site oficial dos prémios, os dois filmes estão nomeados na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana e de Melhor Design de Animação.
Além disso, "Cão Sozinho" surge também na categoria de Melhor Desenvolvimento Visual e "Porque Hoje é Sábado" na de Melhor Desenho de Som e Música Original, na qual surge também a coprodução entre Espanha e Portugal, através da Sardinha em Lata, "Decorado", de Alberto Vázquez.
"Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, parte da "história real de um cão deixado ao abandono na sua própria casa, no tempo em que o meu avô começou a experienciar a sua viuvez e eu regressava de Londres, lugar onde me senti mais sozinha que nunca", cita a sinopse.
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De acordo com a Agência da Curta-Metragem, "Cão Sozinho" é o terceiro filme de Marta Reis Andrade, formada em Lisboa, Paris e Londres, onde também trabalhou. Atualmente faz parte do BAP Animation Studios, como animadora e realizadora.
"Porque hoje é sábado", de Alice Eça Guimarães, é protagonizado por uma mulher que procura ter tempo num sábado, supostamente dia de descanso, mas que acaba por ser ocupado com o trabalho invisível.
"O trabalho invisível é a gestão de todas as tarefas que permite a uma família funcionar: planear idas ao médico, refeições, horas de trabalhos de casa... tarefas que se adicionam ao trabalho doméstico gratuito, cuja responsabilidade recai geralmente nas mulheres", explica a realizadora em nota de intenções.
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Entre os nomeados aos Prémios Quirino deste ano está também "Paulinha", de Ana Marta Mendes, na categoria de Melhor Videoclipe de Animação.
"Paulinha" é o videoclipe de uma música de Raul Manarte e foi produzido pela Os Filmes do Pinguim.
Nesta nona edição dos prémios Quirino estão nomeados 33 filmes, de sete países, em dez categorias distintas.
Os vencedores serão anunciados em abril.
Os prémios Quirino foram criados em 2018 "para promover a animação dos 23 países da região ibero-americana" e foram batizados com o nome de Quirino Cristiani, que a organização diz ter sido o autor "da primeira longa-metragem de animação da História: uma produção argentina intitulada "El apóstol" (1917)".
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