Dois filmes portugueses com três nomeações cada aos prémios ibero-americanos Quirino

Os filmes "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, e "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães, conseguiram três nomeações, cada um, aos prémios ibero-americanos de cinema de animação Quirino, foi anunciado esta quinta-feira. De acordo com informação disponibilizada no site oficial dos prémios, os dois filmes estão nomeados na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana e de Melhor Design de Animação. Além disso, "Cão Sozinho" surge também na categoria de Melhor Desenvolvimento Visual e "Porque Hoje é Sábado" na de Melhor Desenho de Som e Música Original, na qual surge também a coprodução entre Espanha e Portugal, através da Sardinha em Lata, "Decorado", de Alberto Vázquez. "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, parte da "história real de um cão deixado ao abandono na sua própria casa, no tempo em que o meu avô começou a experienciar a sua viuvez e eu regressava de Londres, lugar onde me senti mais sozinha que nunca", cita a sinopse.

Produzido pela cooperativa de cinema de animação BAP Animation Studios em coprodução com França, "Cão Sozinho" venceu em novembro o Grande Prémio Cinanima do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho. De acordo com a Agência da Curta-Metragem, "Cão Sozinho" é o terceiro filme de Marta Reis Andrade, formada em Lisboa, Paris e Londres, onde também trabalhou. Atualmente faz parte do BAP Animation Studios, como animadora e realizadora. "Porque hoje é sábado", de Alice Eça Guimarães, é protagonizado por uma mulher que procura ter tempo num sábado, supostamente dia de descanso, mas que acaba por ser ocupado com o trabalho invisível. "O trabalho invisível é a gestão de todas as tarefas que permite a uma família funcionar: planear idas ao médico, refeições, horas de trabalhos de casa... tarefas que se adicionam ao trabalho doméstico gratuito, cuja responsabilidade recai geralmente nas mulheres", explica a realizadora em nota de intenções.