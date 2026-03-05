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Cultura

Montenegro evoca Lobo Antunes como "figura maior da cultura portuguesa"

05 mar, 2026 - 11:14 • Diogo Camilo

Primeiro-ministro diz que legado do escritor "é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português".

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, expressou condolências à família e amigos de António Lobo Antunes em nome do Governo, prestando homenagem a uma "figura maior da cultura portuguesa".

"O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos", refere em curtas publicações nas redes sociais.

Também a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, deixou uma mensagem de condolências pela morte de Lobo Antunes, destacando o seu "legado brilhante e inesquecível".

"É com profundo pesar que lamentamos a morte de António Lobo Antunes, escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas", refere.

O secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, lamentou a morte do escritor António Lobo Antunes como a perda de "homem com uma humanidade comovente" e sublinhou a importância de olhar para o futuro do seu legado à Lusa.

"É uma grande perda para Portugal, para a cultura, para a literatura em particular, porque o António Lobo Antunes foi uma das vozes das últimas décadas que mais se distinguiu no modo de contar histórias, no modo como olhou para nós próprios, para a nossa condição de portugueses e retratou momentos muito importantes do nosso passado e presente", afirmou Alberto Santos, que era presidente da Câmara Municipal de Penafiel quando Lobo Antunes foi o homenageado, em 2012, do festival literário Escritaria.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por Paulo Rangel, salientou uma "lucidez distante", considerando-o um "enorme embaixador da língua portuguesa".

" Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um enorme embaixador da língua portuguesa", aponta o gabinete do ministro.

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