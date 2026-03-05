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Novo livro de poesia de António Lobo Antunes será publicado em abril

05 mar, 2026 - 10:45 • Olímpia Mairos , com Maria João Costa

Editora confirma que obra inédita reúne poemas escritos pelo autor ao longo da vida.

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A editora Publicações Dom Quixote vai publicar em abril um novo livro inédito de António Lobo Antunes, confirmou a editora numa nota em que lamenta a morte do escritor.

Ao contrário da maioria da obra do autor, conhecida sobretudo pela prosa, o novo livro será de poesia e reunirá poemas escritos por Lobo Antunes ao longo da sua vida.

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Segundo a editora, o escritor trabalhava há muito tempo neste projeto, que será agora publicado postumamente.

Trata-se de um livro de poesia que reúne todos os poemas que o autor foi escrevendo ao longo da sua vida”, refere a editora na nota enviada à Renascença.

A Dom Quixote recorda ainda que, apesar da sua vasta obra literária, Lobo Antunes lamentava “não ter sido poeta”, expressão citada na mesma nota de pesar.

Reconhecido como um dos mais importantes escritores portugueses contemporâneos, António Lobo Antunes construiu uma carreira literária marcada sobretudo pelo romance, com dezenas de títulos publicados e traduzidos em vários países.

Com esta nova obra, os leitores terão acesso a uma vertente menos conhecida da escrita do autor: a poesia que foi compondo ao longo da vida.

A editora Dom Quixote lamentou a morte de Lobo Antunes e destacou a importância do autor, comprometeu-se a “continuar a trabalhar e a promover a sua obra”.

“Foi com profunda tristeza, e ainda a recuperar do choque, que recebemos a notícia, esta manhã, da morte de António Lobo Antunes, nome maior da literatura portuguesa”, lê-se.

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