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Música

Pitbull sobe ao palco do MEO Arena a 2 de novembro

05 mar, 2026 - 13:31 • Diogo Camilo

Digressão "I'm Back" anunciou novas datas e irá passar por Lisboa em novembro. Pré-venda de bilhetes começa na próxima quarta-feira, venda ao público só na sexta-feira dia 13 de março.

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O cantor norte-americano Pitbull tem concerto marcado em Portugal para o dia 2 de novembro, dia em que sobe ao palco do MEO Arena, em Lisboa.

Em comunicado, a promotora Live Nation Portugal confirmou novas datas da digressão "I'm Back" esta quinta-feira, que vai passar, além de Portugal, por países como Espanha, Suíça, França, Sérvia, Eslováquia, Alemanha, Hungria e Polónia.

Além de Pitbull, o concerto contará com um convidado especial: Lil Jon, conhecido por músicas como "Turn Down for What" e "Get Low".

A pré-venda de bilhetes começa na próxima quarta-feira, às 10h00, enquanto a venda geral ao público acontecerá só na sexta-feira da próxima semana, dia 13 de março, às 10h00.

Os bilhetes estão disponíveis na página da Live Nation Portugal, mas não foram revelados preços.

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