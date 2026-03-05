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Música
Pitbull sobe ao palco do MEO Arena a 2 de novembro
05 mar, 2026 - 13:31 • Diogo Camilo
Digressão "I'm Back" anunciou novas datas e irá passar por Lisboa em novembro. Pré-venda de bilhetes começa na próxima quarta-feira, venda ao público só na sexta-feira dia 13 de março.
O cantor norte-americano Pitbull tem concerto marcado em Portugal para o dia 2 de novembro, dia em que sobe ao palco do MEO Arena, em Lisboa.
Em comunicado, a promotora Live Nation Portugal confirmou novas datas da digressão "I'm Back" esta quinta-feira, que vai passar, além de Portugal, por países como Espanha, Suíça, França, Sérvia, Eslováquia, Alemanha, Hungria e Polónia.
Além de Pitbull, o concerto contará com um convidado especial: Lil Jon, conhecido por músicas como "Turn Down for What" e "Get Low".
A pré-venda de bilhetes começa na próxima quarta-feira, às 10h00, enquanto a venda geral ao público acontecerá só na sexta-feira da próxima semana, dia 13 de março, às 10h00.
Os bilhetes estão disponíveis na página da Live Nation Portugal, mas não foram revelados preços.
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