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Literatura
"Poucos foram tão lidos, traduzidos, premiados": Marcelo lembra Lobo Antunes
05 mar, 2026 - 11:02 • Diogo Camilo
Presidente da República anunciou que irá agora irá depositar junto do escritor o Grande-Colar da Ordem de Camões, símbolo máximo da literatura portuguesa.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que irá depositar junto de António Lobo Antunes o Grande-Colar da Ordem de Camões, símbolo máximo da literatura portuguesa, depois de ter atribuído as insígnias da Grã-Cruz numa cerimónia em 2022.
Em nota na página da Presidência da República, destaca que o escritor, que faleceu esta quinta-feira aos 83 anos, "marcou um novo tom no romance português" com a sua obra de estreia, "Memória de Elefante", com "sucesso crítico e editorial, e inédita repercussão no estrangeiro".
"Publicado em 1979, 'Memória de Elefante' foi um dos livros mais significativos da cultura portuguesa em liberdade", referindo que o estilo da obra é "denso mas coloquial, memorialístico, provocador, poético e político".
"Escreveu toda a sua obra de romancista, mas também de cronista, num registo de ternura contundente, com a mágoa e o fracasso das vidas comuns postos lado a lado com as tragédias políticas, o excesso e a empatia", aponta o chefe de Estado, considerando que "ninguém terá sido mais imitado pelas gerações seguintes", que "poucos foram tão lidos, traduzidos, premiados e estudados".
"Isto sem nunca procurar qualquer unanimidade, sendo conhecido pelas opiniões fortes, que a prática da crónica converteu de certo modo em compreensão da melancolia e da fúria de viver", acrescenta, referindo ser "leitor, admirador e amigos há décadas".
Marcelo deixa ainda pesar e homenagem à sua mulher, filhas e familiares, mas também a "todos os que viveram com os livros e através dos livros de António Lobo Antunes".
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