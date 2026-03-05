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Velório do escritor António Lobo Antunes realiza-se na sexta-feira

05 mar, 2026 - 16:09 • Ricardo Vieira

Cerimónias fúnebres têm lugar no Mosteiro dos Jerónimos. Autor maior da literatura portuguesa morreu aos 83 anos.

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O corpo do escritor António Lobo Antunes estará em câmara na sexta-feira, 6 de março, a partir das 16h00, na Igreja Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

As exéquias fúnebres do autor de livros como "Memória de Elefante" ou "Os Cus de Judas", decorrem no sábado, a partir das 10h00, indica a agência funerária Servilusa, em comunicado.

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Haverá celebração de missa de corpo presente, ao meio-dia.

O corpo de António Lobo Antunes segue depois para a última morada no Cemitério de Benfica, em Lisboa.

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Escritor maior da literatura portuguesa, o também médico psiquiatra morreu esta quinta-feira, aos 83 anos.

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um dia de luto nacional em homenagem a António Lobo Antunes, que será cumprido no sábado.

"O Governo também propôs ao Presidente da República, que prontamente aceitou, a atribuição do Grande-Colar da Ordem de Camões a António Lobo Antunes", informa uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A Câmara de Lisboa também decretou, para sábado, luto municipal em memória de Lobo Antunes.

“Tivemos a sorte e o privilégio de viver no tempo de António Lobo Antunes. Tivemos a sorte e o privilégio de ver o fruto da sua obsessão pela escrita. Tivemos a sorte e o privilégio de ver nele o maior intérprete do Portugal do nosso tempo: do fim do império, da experiência da guerra, da psicologia tão complexa deste nosso velho país”, afirma o autarca Carlos Moedas, na sua mensagem de condolências.

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  • 11 jun, 2026
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