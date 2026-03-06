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Festival DDD volta a levar a dança aos palcos e ruas do Porto
06 mar, 2026 - 10:30 • Redação
Reúne artistas nacionais e internacionais, além de promover novas formas de criação coreográfica.
O Festival DDD - Dias da Dança regressa dias 8 a 19 de abril de 2026 com uma programação que espalha a dança contemporânea por vários espaços culturais e públicos do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.
O festival, já na sua 10.ª edição, afirma-se como um dos principais eventos dedicados à dança contemporânea em Portugal.
Organizado pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, em colaboração com os municípios de Gaia e Matosinhos, o festival chega a espaços como o Teatro Rivoli, o Teatro Campo Alegre, a Fundação Serralves, o Coliseu do Porto ou o Mercado do Bolhão, além de outros espaços públicos.
A programação inclui espetáculos, workshops, conversas e festas, refletindo a diversidade estética da dança contemporânea, e aposta em novas formas de diálogo com o público.
Entre os momentos previstos está um f"lash mob" coreografado na Praça D. João I, que vai juntar centenas de participantes e ligar três zonas da cidade.
Ao longo dos dias, haverá também outras atividades dirigidas a profissionais, projetos participativos para jovens, e apresentações em espaços inesperados da cidade.
Em entrevista à Renascença, o diretor artístico do DDD, Drew Klein, explica que o festival procura incentivar o público a sair da zona de conforto. “Vá ver algo que vai adorar e, depois, vá ver algo que não entende de todo”, sugere.
Essa ideia de descoberta faz parte da identidade do evento. Klein afirma que o DDD é “um lugar para artistas estabelecidos, mas também para descobrir novos nomes”.
As coproduções com artistas internacionais são também destaque na programação.
Klein destaca o espetáculo “Encruzilhada”, do Balé da Cidade de São Paulo, como o que melhor representa a identidade atual do festival. A obra reflete sobre herança cultural, memória e possíveis caminhos para o futuro.
O diretor artístico do DDD admite também que “as redes de que já fazemos parte apresentam artistas portugueses a programadores internacionais”, o que permite que o festival continue a afirmar-se como um espaço de encontro entre criadores, públicos e novas propostas artísticas.
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