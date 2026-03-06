Festival DDD volta a levar a dança aos palcos e ruas do Porto

O Festival DDD - Dias da Dança regressa dias 8 a 19 de abril de 2026 com uma programação que espalha a dança contemporânea por vários espaços culturais e públicos do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

O festival, já na sua 10.ª edição, afirma-se como um dos principais eventos dedicados à dança contemporânea em Portugal.

Organizado pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, em colaboração com os municípios de Gaia e Matosinhos, o festival chega a espaços como o Teatro Rivoli, o Teatro Campo Alegre, a Fundação Serralves, o Coliseu do Porto ou o Mercado do Bolhão, além de outros espaços públicos.

A programação inclui espetáculos, workshops, conversas e festas, refletindo a diversidade estética da dança contemporânea, e aposta em novas formas de diálogo com o público.

Entre os momentos previstos está um f"lash mob" coreografado na Praça D. João I, que vai juntar centenas de participantes e ligar três zonas da cidade.

Ao longo dos dias, haverá também outras atividades dirigidas a profissionais, projetos participativos para jovens, e apresentações em espaços inesperados da cidade.